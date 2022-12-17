GÜNCELLEME - Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Caddesi'nde bir eğlence mekanı önünde gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlardan çıkan mermilerle yaralanan Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ahmet Toykar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kentte düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 6 yaralının da hastanedeki tedavileri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.
Ayrıca kavgada kullanıldığı değerlendirilen 6 tabanca ve 2 av tüfeğine de el konuldu.