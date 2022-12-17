Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını kaydetti.

Rakiplerinin ligdeki durumuna değinen Özbalta, "Hayatınızda hiç bir takımı gözünüzde büyütmeyin fakat en önemlisi hiç bir insanı ve takımı da küçümsemeyin diye hafta ortasında ve özellikle dünkü antrenman öncesinde bunu oyuncularla paylaştık. Oyuncularım da bu düsturla sahaya çıktılar ve gerçekten birinci dakikadan son saniyeye kadar mücadele ettiler." diye konuştu.

Özbalta, ligin ilk yarısının son maçını oynadıklarını, skorun kendilerini memnun ettiğini belirterek, taraftarı ligin devresine galibiyetle uğurladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Eksikliklerinin ve geliştirmeleri gereken yönlerin bulunduğuna işaret eden Özbalta, takımını, rakiplerini ve taraftarı tebrik etti.





- Gençlerbirliği cephesi





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da takım olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.

Oyuncu kadrosunun çok genç olduğunu belirten Dalcı, "Belli tecrübeli oyuncularımız var. Bu maça gelirken 5 sakat oyuncumuz vardı. Sahada ciddi bir mücadele var ama maalesef mücadeleyi bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Belli yerlerde o tecrübeyi çok hissediyorsun. Çok ciddi bir mücadele ettik, en kötü 1 puan alınırdı bu maçtan. Tabi ki çok üzgünüz. Önümüze bakacağız." dedi.

Dalcı, transfer yasağının kalktığını dile getirerek, devre arasında takviyeler yaparak takımı ligde tutacaklarını kaydetti.

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