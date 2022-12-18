Sapanca'da "Genç Kızılay Şef Yarışması" düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında, "Genç Kızılay Şef Yarışması" gerçekleştirildi.

Genç Kızılay Sakarya Şubesi ile Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Derneğince, Sapanca Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya 60 kişi katıldı.

Yarışmada yapılan çiğ köfte ve mantılar, şefler Hatice Akman, İsmail Bulut, Mukaddes Fıçıcı, Zeynep Yılmaz ile Zübeyde Çokan'dan oluşan jürinin beğenisine sunuldu.

Daha sonra katılımcılara sertifika ve dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

















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