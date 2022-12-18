Sakarya Voleybol, AVR Atletik'i 3-0 mağlup etti

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SAKARYA (AA) - Voleybol Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, ilk devrenin son maçında AVR Atletik'i 3-0 mağlup etti.

Serdivan Spor Salonu'ndaki mücadelede Sakarya Voleybol, rakibini 20-25, 25-15, 25-22'lik setlerle 3-0 yendi.



Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, yaptığı açıklamada,"Mükemmel bir takım oyunu ile seyir zevki yüksek güzel bir galibiyet elde eden tüm takımı tebrik eder, tribünde desteği ile yanımızda olan herkese şükranlarımı sunarım." dedi.

Sakarya Voleybol, 24 Aralık'ta ligin 2. yarısının ilk maçında Göztepe'yi konuk edecek.



















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