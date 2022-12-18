Sakarya'da otobüs şoförlerine yangın eğitimi verildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan otobüs şoförleri, yangın söndürme ve yangından korunma yolları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ulaşımda hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda otobüs şoförlerine, olası yangın vakalarına müdahale edebilmeleri için 2 hafta boyunca eğitim verildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, şoförlere yangınlara karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Şoförlere, yangın anında neler yapılması gerektiği, ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve acil durum haberleşmesi konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.









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