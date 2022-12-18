Sakarya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu İsabalı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fethi Şengül'e (61), M.F.A yönetimindeki 64 AF 446 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şengül'ün kısa süre önce olay bölgesindeki bir dinlenme tesisinde aşçı olarak çalışmaya başladığı ve mesai bitiminin ardından evine gittiği öğrenildi.

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