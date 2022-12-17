Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyede

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adnan Menderes Caddesi'nde bir eğlence mekanı önünde önceki gün gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüphelilerin, savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Ahmet Toykar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, olaya ilişkin 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 6 yaralının da hastanedeki tedavileri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenilmişti.

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