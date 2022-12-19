Sakarya'da traktörlerden kaynaklanan kazaların önlenmesi için reflektör dağıtıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da başlatılan kampanya kapsamında, römorklara takılan reflektörler sayesinde, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü "Reflektörü tak, görünür ol" kampanyası kapsamında Adapazarı ilçesi Hacıramazanlar Mahallesi'nde 50 çiftçiye reflektör dağıtıldı.

Reflektörlerin jandarma ekiplerince römorklara monte edilmesinden memnuniyet duyan çiftçiler, ayrıca TÜVTÜRK tarafından alana kurulan mobil araç muayene istasyonunda traktörlerini kontrol ettirdi.

Jandarma Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Mete Tozlu, gazetecilere, sorumluluk alanlarında son 5 yılda meydana gelen 2 bin 333 trafik kazasının 186'sına traktörlerin karıştığını belirtti.

Bu kazalarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 278 kişinin yaralandığını aktaran Tozlu, kazaların genel olarak, traktörlerde ışıklandırma ve reflektör bulunmaması nedeniyle meydana geldiğine dikkati çekti.

Tozlu, özellikle rops (güvenlik çerçevesi) demiri bulunmayan araçların karıştığı kazalarda, ölümlerin yoğun yaşandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi Belgesi ve İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda traktörler ve römorkların üzerinde bulundurulması ve kullanılması zorunlu ışık donanımı, reflektör kullanımı ile römorkta yolcu taşınmasının tehlikeleri konusunda 10 bin 500 sürücüye trafik semineri verildi. 15 bin broşür ve 5 bin 500 afiş dağıtıldı." bilgisini paylaştı.

Adapazarı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ateş de jandarmayla işbirliği içerisinde, tüm çiftçilere reflektörleri ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, emeği geçen komutan ve jandarma personeline teşekkür etti.

Çiftçilerden Bahattin Kasap ise reflektörlerin gece saatlerinde trafiğe çıkan çiftçiler için çok önemli ve can kurtarıcı nitelikte olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Özkan Seyrek de mahalleye gelerek çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

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