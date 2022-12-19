Sakarya'da kombi ve elektronik eşya hırsızlığından 2 şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kombi ve elektronik eşya hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 9 farklı adresten kombi ve elektronik eşya çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde şüpheliler E.K, E.B. ve İ.T. ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ile E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Girilen adreslerden çalınan 3 televizyon, 4 kombi ve diğer elektronik eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.