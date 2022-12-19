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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA

Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde N.E.T (31) ile T.K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. yanındaki bıçakla N.E.T'yi yaraladı.

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Polis Merkezi'nden bölgeye hızla ulaşan ekipler, şüpheli T.K'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.

Yaralı N.E.T. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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