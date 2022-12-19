Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde N.E.T (31) ile T.K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. yanındaki bıçakla N.E.T'yi yaraladı.

Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Polis Merkezi'nden bölgeye hızla ulaşan ekipler, şüpheli T.K'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.



Yaralı N.E.T. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

















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