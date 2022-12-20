Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 zanlı yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, 12-18 Aralık tarihlerinde kontrol ve denetim çalışması yapıldı.

Çalışmalarda, haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 51 zanlı yakalandı.

Ekipler, çalışmalar sırasında ruhsatsız 14 tabanca ve 12 tüfek, 6 kurusıkı, 166 fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 9 motosiklet, elektrikli bisiklet (ekobis) ile otomobil ele geçirdi.

Çalışmalarda ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 adres mühürlendi.

Öte yandan, kentte meydana gelen 41 hırsızlık olayının aydınlatıldığı denetim ve kontrollerde, 23 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

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