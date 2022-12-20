Sakarya'da bir ev yangında hasar gördü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Yağcılar Mahallesi 1377. Sokak'ta alt katı depo olarak kullanılan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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