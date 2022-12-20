2023 BMX Dünya Kupası'nın ilk 2 yarışı Sakarya'da düzenlenecek

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SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) organize ettiği 2023 BMX Dünya Kupası'nın ilk 2 yarışı, 3-4 Haziran'da Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UCI'nın 2023 yılı BMX Dünya Kupası yarışları takvimini resmi sitesinden yayınladığı belirtildi. Buna göre, 4 ayrı ülkede 10 ayrı yarıştan oluşacak kupada ilk iki yarışın 3-4 Haziran'da Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte 2023'te uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Bisiklet Dostu Şehir ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına yakışır bir yılı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve gururunu hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Yüce, ilk iki yarışın Sakarya'da gerçekleştirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti anlatarak, şunları kaydetti:

"İki yıl aradan sonra yine bir BMX Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapmanın gururu var. 3-4 Haziran tarihlerinde dünyanın en iyi BMX bisikletçilerinin yarışacağı şampiyona, şehrimizin ismini bu konuda zirveye taşıyacak. Bu tarihlerde tüm sporseverleri alanda görmek istiyoruz."

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