Mevlana 749. vuslat yıl dönümünde Sakarya'da anıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda dün akşam gerçekleştirilen programda, Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu tasavvuf konseri verdi.

Daha sonra Doç. Dr. Sezai Küçük, Mevlana'nın tasavvuf, İslamiyet ve Türk toplumundaki yerinden bahsetti.

Mevlana'nın dünyaya miras bıraktığı sözleri rehber edinerek hayata yön vermenin önemine değinen Küçük, Mevlevilik kavramı ve Şeb-i Arus'un anlamı üzerine düşüncelerini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Enes Ergül, mesnevinin ilk 18 beytinin tercümesini yaptı, İstanbul ve Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu, semazenler eşliğinde "Mevlevi Ayini" ve "Sema Mukabelesi" gösterisi sundu.

Anlamlı programda duygusal anlar yaşayan katılımcılar, misafirperverliklerinden dolayı Büyükşehire teşekkür etti. Program, vatandaşlar ve katılımcıların fotoğraf çekimleriyle son buldu.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, İl Müftüsü Hasan Başiş, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.



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