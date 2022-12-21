Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda bir kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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