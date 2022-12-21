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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA

Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda bir kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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