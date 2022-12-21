Akyazı'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı gösterdi.



Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.



Son olarak Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu öğrencileriyle Akyazı Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda bir araya gelen jandarma personeli, çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verdi.



Eğitim sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

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