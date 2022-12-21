Roman kahramanları ve mekanları okul koridorlarında hayat buluyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, roman kahramanlarını, kitaplarda tasvir edilen kıyafetlerle mekanları canlandırdıkları okul koridorlarına taşıyor.

Romanların daha iyi anlaşılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Roman Kahramanları Festivali"nde karakterler hayat buluyor.

"Çalıkuşu", "Madam Bovary", "Kürk Mantolu Madonna", "Alice Harikalar Diyarında", "Sherlock Holmes" gibi yerli ve yabancı birçok kitapta geçen mekanlar ve karakterler, öğrencilerin özverili çalışmalarıyla 1 hafta boyunca okulda sergileniyor.

Okulda düzenlenen söyleşi ve panellere katılan, yazarlarla bir araya gelen öğrenciler, mini konser verip resim sergisi de açıyor.

- "Sanatla iç içe olmak gelişimimiz için çok olumlu"

12. sınıf öğrencisi Ahmet Yusuf Cengiz, AA muhabirine, okulda gelenekselleşen festival sayesinde çok güzel hatıraların biriktiğini dile getirdi.

Cengiz, etkinliği lise çağlarındaki akranları için gerekli bulduğuna değinerek, "Günlük rutinin biraz dışına çıkıp, sanatla edebiyatla tiyatroyla iç içe olmanın gerçekten gelişimimiz için çok olumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Festivalin ülkedeki diğer okullarda yapılmasının öğrencilere fayda sağlayacağını belirten Cengiz, "Sorumluluk bilinci oluşuyor çünkü burada gördüğünüz bütün dekorlar ve kostümler öğrencilerin emeğiyle ortaya çıkıyor. Sorumluluk bilinci, planlama, kriz yönetimi gibi aşamaları öğreniyoruz. Roman okuyoruz, gelecek yazarların kitaplarını okuyoruz." diye konuştu.

- "Okulca birbirimize kaynaşabiliyoruz"

9. sınıf öğrencisi Zümra Gürsoy de ikinci kez yer aldığı etkinlikte Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanındaki kahramanını canlandırdığını anlattı.

Gürsoy, festival kapsamında güzel ve kaliteli zaman geçirme fırsatı bulduklarını aktararak, "Kitap okumayı teşvik ediyoruz. Dışarıdan okulumuza gelen öğrenciler kitaplardaki karakterleri öğreniyor. Bu sayede diğer arkadaşlarımızı da kitap okumaya teşvik edebiliyoruz. Bir hafta sürdüğü için okulca birbirimize kaynaşabiliyoruz." ifadesini kullandı.

9. sınıf öğrencisi Berra Çetin ise birkaç hafta boyunca kostüm ve dekor hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, bu sayede insanların kahramanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

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