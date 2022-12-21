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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da yayladaki gölette erkek cesedi bulundu

AA

Sakarya'da yayladaki gölette erkek cesedi bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.

Karagöl Yaylası'nda devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, göletin kıyısında park edilmiş otomobilin kapılarının açık olduğunu fark edince çevrede araştırma yaptı.

Etrafı inceleyen ekipler, gölette bir erkeği hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişi, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin 32 yaşındaki Ahmet İşbilir'e ait olduğu belirlendi.

İşbilir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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