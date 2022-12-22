Sakarya Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Kaldırım, kendisini makamında ziyaret eden AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi aldı.

Kaldırım, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" ve spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karelerine oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Vali Kaldırım, AA'nın Türkiye'nin bayrak kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Dünyada nerede hadise, olay, haber değeri taşıyan bir konu oldu mu, Anadolu Ajansı hem fiilen gidiyor hem de dünyaya servis ediyor. Dolayısıyla hem Türkiye'mizin gururu çok köklü bir kuruluş hem de dünyada artık marka ajanslardan biri haline geldi." diye konuştu.

Kaldırım, AA'nın uluslararası başarılandan dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, "İnşallah ülkemizin nice gurur hikayelerini, başarılarını dünyaya servis edersiniz. Türkiye'nin yeni yüzyılında da hem siz damga vurursunuz hem de ülkemiz dünyada hedeflerine ulaşır, süper güç haline gelir. İnşallah milletçe gurur duyduğumuz bir yüzyılı idrak etmiş oluruz." dedi.



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