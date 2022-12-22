Kaynarca'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde günde 3 bin metreküp atık suyun arıtılacağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), Kaynarca'da yapımını sürdürdüğü İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile burayla entegre şekilde bölgeye hizmet verecek 50 bin metrelik altyapı projesinde çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettiği belirtildi.



Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarla 8 bin 500 metrelik kısmı tamamlanan 50 bin metrelik kanalizasyon hattının yanı sıra tesisin hızla yükseldiği aktarılan açıklamada, "Evsel atık suların güvenle taşınacağı ve son teknoloji cihazlarla arıtıldıktan sonra doğaya yeniden deşarj edileceği proje sayesinde Kaynarca bölgesinin doğası çevreci belediyecilik anlayışına yakışır şekilde korunacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Sakarya'nın eşsiz doğasının varlığını ve kaliteli içme suyunu gelecek nesillere eksiksiz şekilde bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaynarca ilçesinde 10 bin metrekarelik alanda inşası devam eden projemiz tamamlandığında bölgenin evsel atık sularını hızla en temiz hale getireceğiz. 18 bin kişilik nüfusa rahat şekilde hizmet verebilecek tesisimizle günde 3 bin metreküp atık su arıtacağız. Vatandaşlarımızın proje kapsamında devam eden inşa sürecinden minimum seviyede etkilenmesi için ekiplerimiz aralıksız şekilde çalışıyor. Bu konuda bölge halkından sağduyulu olmalarını rica ediyoruz. Bölgeye inşa edilen bu hizmet, adeta kıymetli eser niteliğinde gelecek nesillere aktarılacaktır."



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