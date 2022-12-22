Söğütlü'deki Sosyal Gelişim Merkezi mahalle muhtarlarına tanıtıldı

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Kaymakamlığınca kadınlara yönelik hizmete açılan Sosyal Gelişim Merkezi, mahalle muhtarlarına tanıtıldı.



Kaymakam Cevat Gün, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy ve mahalle muhtarlarıyla Sosyal Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.



Merkezde kadınlar tarafından yapılan el sanatları ile yöresel yemekleri mahalle muhtarlarına tanıtan Gün, çalışmalar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



Katılımcılara yöresel yemeklerden ikram edildi, üzerinde isimleri yazılı olan deri cüzdanlar hediye edildi.

Kaymakam Gün, kadınların Sosyal Gelişim Merkezi'nde el sanatları, spor ve yemek konusunda uzmanlardan eğitim aldığını belirterek, yeni yılda halka yönelik projeleri açıklayacaklarını kaydetti.



Binayı tahsis eden yetkililere teşekkür eden Gün, merkezin hayırlı olmasını diledi.



Başkan Özten de belediye olarak her zaman kadınların, gençlerin fikirlerine değer verdiklerini, vermeye devam edeceklerini bildirdi.

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