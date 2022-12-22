Sakarya'nın ikinci Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi (SEAH) bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin (TRSM) ikincisi hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İl Müftülüğü yanında bulunan SEAH Ek Hizmet binasında hizmete giren binada incelemelerde bulundu.

İstasyon TRSM Birim Sorumlusu Zerrin İlter, Öğütlü ve beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öğütlü, burada yaptığı konuşmada, TRSM'lerin, şizofreni ve bipolar bozukluklar başta olmak üzere ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların ve ailelerinin bilgilendirildiği, hastaların ayaktan tedavisinin yapıldığı yerler olduğunu söyledi.

Bu merkezlerin, rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasına katkı sağladığını aktaran Öğütlü, "TRSM'ler ağır ruhsal bozukluğu olan hastalar için verilen hizmetin ana düzenleyicisi ve kontrol merkezi konumunda. Tanı almış ağır psikolojik rahatsızlığı olan hastalarımızın takibi ve rehabilitasyonu, hem onlar hem de aileleri için önemli hizmet. Şehir merkezinde ulaşılabilirliği yüksek konumda ikinci bir TRSM'yi hizmete açtığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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