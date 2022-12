YERELSEN'in seçimden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısı Sakarya'da yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 6. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkanı seçildiği Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası'nın (YERELSEN) ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.



Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesindeki bir tesiste düzenlenen toplantıda Yüce, YERELSEN yönetim kurulu üyeleriyle sendika faaliyetleri hakkında görüştü.

Toplantıda konuşan Yüce, yerel belediyelere güç katma, birlik ve beraberliği artırma noktasında YERELSEN'in çok önemli bir oluşum olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşa hizmet eden yerel kurumların menfaati için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Yüce, "Toplantımızın ilkinin Sakarya'da olması bizim için ayrıca kıymetli. Bu çatı altında ülkenin yarınları var. Milyonlarca insanın doğumdan ölüme kadar aldığı hizmetlerin neferleriyle birlikteyiz. 'Halka hizmet, hakka hizmettir.' şiarını benimsemiş her belediye başkanımla çıktığımız bu yolda hayırlı, güzel hizmetler yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Bize güvenen, teveccüh gösteren her üye, delege ve tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Memleket için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini bildiren Yüce, "Türkiye'nin dört bir yanında örgütlenmiş, ülkenin yarınları için çalışan bir sendika olacağız. Memleketin güzel insanlarına hizmet eden yerel yönetimlerimizin gücüne güç katarak ekonomiye, sosyal hayata, şehirlerin gelişmesine katkı sağlama arzusundayız. Çıktığımız bu birlik, beraberlik yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

