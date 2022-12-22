Akyazı'da kalp hastalığı nedeniyle vefat eden 8 aylık bebek defnedildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğuştan kalp hastası olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 8 aylık bebek defnedildi.

Alaağaç Mahallesi'nde yaşayan Kılıçkeser ailesinin doğuştan kalbi delik olan 8 aylık bebekleri Ömer Ali, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bebeğin cenazesi, Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.



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