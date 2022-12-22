Sakarya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" programı düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, yabancı öğrencilere dil konusunda TÖMER'in büyük katkı sunduğunu belirtti.
İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut, uluslararası öğrencilerin ve göçmenlerin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak, programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Halk Eğitim Merkezi ekibinin gösteri sunduğu, Kafkas danslarının oynandığı ve yabancı ülkelerden öğrencilerin yöresel şarkılar söylediği program, katılımcılara plaket takdiminin ardından sona erdi.
Etkinliğe, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SAÜ Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Sinem Yıldırımalp ve öğrenciler katıldı.