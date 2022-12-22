Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, muhtarlarla buluştu

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve ilçe muhtarlar derneği başkanlarıyla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında şehir genelinde hayata geçirilen hizmetlerin ve yatırımların değerlendirildiği buluşmada, yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.
Yüce, her zaman hizmet için birlikte omuz omuza verip şehrin gelişmesine katkıda bulunduklarını belirterek, "İnşallah 2023'te 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla şehrimizin geleceğine yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımız bizim çözüm ortağımız. Hemşerilerimizin gözü kulağı oluyor, onların her türlü sıkıntı ve sorunlarını bize iletiyorsunuz. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberliğimize devam edecek, kesintisiz iş birliği içerisinde olacağız. Önümüzdeki sene de hizmetlerimizin artarak devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.
Erdal Erdem de yıl boyunca isteklerini geri çevirmeyen ve kesintisiz hizmet sunan Yüce'ye, tüm muhtarlar adına teşekkür etti.