Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da 63 kilometrelik yolu yeniledi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesindeki 11 mahallede bulunan 63 kilometrelik yolu 72 bin ton sıcak asfaltla yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yapılan ve planlanan yatırımların tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ekrem Yüce, bölgenin ulaşımına güç katmak için çalıştıklarını belirtti.

Yüce, ilçenin gelecek yüzyıl ihtiyaçlarına cevap vermek için 2019'dan bu yana 11 mahallenin yolunu 72 bin ton asfalt kullanarak sil baştan yenilediklerini kaydederek, 61 kilometre sıcak asfalt ve 2 kilometre beton yol olmak üzere 63 kilometrelik yolun sil baştan yenilendiğini bildirdi.

Ayrıca 215 milyon liralık Akçay Barajı projesini kente kazandırdıklarına değinen Yüce, 3 hidroelektrik santralinde 10 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektriği ürettiklerini kaydetti.

Yüce, sosyal hayata katkı sunmak için işletmesini aldıkları Pamukova Esentepe Park'ta halka uygun fiyata hizmet sunduklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Pamukova'mız için göreve geldiğimiz günden bu yana birçok yatırım ve projeyi hayata geçirdik. 61 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptık. 2 kilometre beton yol çalışması yaptık. Seri asfalt ve bakım için 72 bin 233 ton asfalt kullandık. Diğer yatırımlarla Pamukova'mıza yol bakım alanında toplamda 32 milyon 479 bin 541 lira yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

Akçay Barajı'ndan 2021 itibarıyla elde edilen suyu şebekelere ulaştırıp hizmete sunduklarını bildiren Yüce, baraj üzerindeki 3 hidroelektrik santraliyle yıllık 10 bin hanenin ihtiyacına denk gelen enerjiyi ürettiklerini kaydetti.

Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından son bulan programa, Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



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