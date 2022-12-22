Sakarya'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sanat Sakarya" projesi kapsamında düzenlenen müzik dinletisi beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Müziğin Sesine Kulak Ver" etkinliği için Serdivan'a gelen Kocaali Gümüşoluk Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Kubilay Çelik yönetiminde konser verdi.

Gitar ve saz eşliğinde grup ve solo şarkılar söyleyen öğrencilerin dinletisine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Gümüşoluk Ortaokulu Müdürü Şenol Kabaoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerine teşekkür etti.

- Rektör Sarıbıyık, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 40'ıncısı düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Sarıbıyık, yeni kurulacak SUBÜ kampüsünde sadece öğrenci kulüplerinin yer alacağı ve sosyal aktivitelerin yapılacağı bir alan inşa etme hayalinin bulunduğunu belirterek, Türkiye'de tüm birimlerinde +1 Eğitim Modeli'ni uygulayan belki de tek üniversite olduklarını kaydetti.

Bu modelin zorluklarını yene yene ilerlediklerine değinen Sarıbıyık, "Modeli son uygulamaya başladığımız birimimiz Spor Bilimleri Fakültesi. Kısa süre önce Gençlik ve Spor Bakanımız ile YÖK Başkanımız, Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin bir ya da iki dönem iş dünyasına uygulamaya gitmesiyle ilgili bir protokol imzaladı. Doğru ve örnek işler yaparak rol model oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sakarya Teknokent'e TÜBİTAK desteği

Sakarya Teknokent, Teknopark İstanbul yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK 1601-Girişimcilik Destekleme Programında (BİGG) destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından biri olarak uluslararası alanda işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan Sakarya Teknokent, firma, üniversite-sanayi işbirliği ve ticarileşme faaliyetleriyle SAÜ'nün araştırma üniversitesi olma vizyonuna önemli katkı sağlıyor.

Sakarya Teknokent, Teknopark İstanbul yürütücülüğünde 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sanofi ve Türk Telekomünikasyon işbirliğinde TÜBİTAK 1601 BİGG desteği almaya hak kazandı.

BiGG kapsamında teknoloji odaklı ve yenilikçi iş fikirlerine destek veren TÜBİTAK, uygun gördükleri projelere eğitim ve mentör desteği veriyor. Bu sayede girişimci, ihtiyaç duyduğu tüm girişimcilik eğitimlerini alıyor ve danışman desteğiyle iş fikrini olgunlaştırarak iş planını hazırlamış oluyor.

- Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç, özel öğrencilerle buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sakarya Gençlik Merkezleri, Kanada Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde özel öğrencilerle etkinlik düzenledi.

Farkındalık oluşması kapsamında düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik Hizmetleri Müdürü Yavuz Çangir, Adapazarı Gençlik Merkezi Müdürü Özgür Çetinkaya, Serdivan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Kartaloğlu, gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı.

Farkındalık etkinliğinde özel eğitim gören çocuklar gönüllerince eğlendi. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama ve çocuk oyunları gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Öğrenciler ve protokol ellerini boyayarak günün anısına imza attı. Gün sonunda etkinliğe katılan öğrenciler ve protokol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik Merkezleri gönüllük timi ekibi, daha sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi bölümünü ziyaret ederek çocukların yüzlerini boyadı, onlarla oyunlar oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da 63 kilometrelik yolu yeniledi
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da 63 ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, muhtarlarla buluştu
Sakarya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" programı ...
Akyazı'da kalp hastalığı nedeniyle vefat eden 8 aylık bebek defnedildi
YEREL HABERLER Akyazı'da kalp hastalığı nedeniyle vefat eden 8 aylık ...
YERELSEN'in seçimden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısı Sakarya'da yapıldı
YEREL HABERLER YERELSEN'in seçimden sonraki ilk yönetim kurulu ...
Sakarya'nın ikinci Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Sakarya'nın ikinci Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmete ...
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin iki eğlence mekanı mühürlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin iki ...
AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın kuruluş fikrinin oluştuğu Pamukova'daki tren istasyonunu ziyaret etti
YEREL HABERLER AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın kuruluş fikrinin ...
Söğütlü'deki Sosyal Gelişim Merkezi mahalle muhtarlarına tanıtıldı
YEREL HABERLER Söğütlü'deki Sosyal Gelişim Merkezi mahalle ...
Kaynarca'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Kaynarca'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ...
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme ...
Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
Sakarya Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Sakarya'da yayladaki gölette erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da yayladaki gölette erkek cesedi bulundu
Gölette cesedi bulundu 
YEREL HABERLER Gölette cesedi bulundu 
Roman kahramanları ve mekanları okul koridorlarında hayat buluyor
YEREL HABERLER Roman kahramanları ve mekanları okul koridorlarında ...
Akyazı'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Akyazı'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Anaokulu öğrencileri Sakarya'daki köy yaşam merkezlerinde ebru sanatını öğreniyor
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri Sakarya'daki köy yaşam ...
Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
(Görüntülü) KAZADA DEVRİLEN TIR&#039;IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA DEVRİLEN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Kazada devrilen TIR'ın şoförü öldü
YEREL HABERLER Kazada devrilen TIR'ın şoförü öldü
Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırda sıkışan sürücü ...
Mevlana 749. vuslat yıl dönümünde Sakarya'da anıldı
YEREL HABERLER Mevlana 749. vuslat yıl dönümünde Sakarya'da anıldı
2023 BMX Dünya Kupası'nın ilk 2 yarışı Sakarya'da düzenlenecek
YEREL HABERLER 2023 BMX Dünya Kupası'nın ilk 2 yarışı Sakarya'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.