Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sanat Sakarya" projesi kapsamında düzenlenen müzik dinletisi beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Müziğin Sesine Kulak Ver" etkinliği için Serdivan'a gelen Kocaali Gümüşoluk Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Kubilay Çelik yönetiminde konser verdi.

Gitar ve saz eşliğinde grup ve solo şarkılar söyleyen öğrencilerin dinletisine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Gümüşoluk Ortaokulu Müdürü Şenol Kabaoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerine teşekkür etti.

- Rektör Sarıbıyık, SUBÜ Konuşmaları'na katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 40'ıncısı düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'na katıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Sarıbıyık, yeni kurulacak SUBÜ kampüsünde sadece öğrenci kulüplerinin yer alacağı ve sosyal aktivitelerin yapılacağı bir alan inşa etme hayalinin bulunduğunu belirterek, Türkiye'de tüm birimlerinde +1 Eğitim Modeli'ni uygulayan belki de tek üniversite olduklarını kaydetti.

Bu modelin zorluklarını yene yene ilerlediklerine değinen Sarıbıyık, "Modeli son uygulamaya başladığımız birimimiz Spor Bilimleri Fakültesi. Kısa süre önce Gençlik ve Spor Bakanımız ile YÖK Başkanımız, Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin bir ya da iki dönem iş dünyasına uygulamaya gitmesiyle ilgili bir protokol imzaladı. Doğru ve örnek işler yaparak rol model oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sakarya Teknokent'e TÜBİTAK desteği

Sakarya Teknokent, Teknopark İstanbul yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK 1601-Girişimcilik Destekleme Programında (BİGG) destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından biri olarak uluslararası alanda işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan Sakarya Teknokent, firma, üniversite-sanayi işbirliği ve ticarileşme faaliyetleriyle SAÜ'nün araştırma üniversitesi olma vizyonuna önemli katkı sağlıyor.

Sakarya Teknokent, Teknopark İstanbul yürütücülüğünde 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sanofi ve Türk Telekomünikasyon işbirliğinde TÜBİTAK 1601 BİGG desteği almaya hak kazandı.

BiGG kapsamında teknoloji odaklı ve yenilikçi iş fikirlerine destek veren TÜBİTAK, uygun gördükleri projelere eğitim ve mentör desteği veriyor. Bu sayede girişimci, ihtiyaç duyduğu tüm girişimcilik eğitimlerini alıyor ve danışman desteğiyle iş fikrini olgunlaştırarak iş planını hazırlamış oluyor.

- Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç, özel öğrencilerle buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sakarya Gençlik Merkezleri, Kanada Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde özel öğrencilerle etkinlik düzenledi.

Farkındalık oluşması kapsamında düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik Hizmetleri Müdürü Yavuz Çangir, Adapazarı Gençlik Merkezi Müdürü Özgür Çetinkaya, Serdivan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Kartaloğlu, gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı.

Farkındalık etkinliğinde özel eğitim gören çocuklar gönüllerince eğlendi. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından öğrencilere yönelik yüz boyama ve çocuk oyunları gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.



Öğrenciler ve protokol ellerini boyayarak günün anısına imza attı. Gün sonunda etkinliğe katılan öğrenciler ve protokol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik Merkezleri gönüllük timi ekibi, daha sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi bölümünü ziyaret ederek çocukların yüzlerini boyadı, onlarla oyunlar oynadı.

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