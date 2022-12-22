Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden K.D. yönetimindeki 54 SH 378 plakalı otomobil, Maltepe mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Savrulan araç, daha sonra çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü, araçta sıkıştı.



İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.





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