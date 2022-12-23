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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da yaşlı kadının durakta unuttuğu çantayı alan 3 kişi İstanbul'da yakalandı

AA

Sakarya'da yaşlı kadının durakta unuttuğu çantayı alan 3 kişi İstanbul'da yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşlı kadının durakta unuttuğu çantasını alan 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesinden Taraklı'daki termal tesislere tatile gelen G.Y (70), arkadaşıyla ilçe merkezinden alışveriş yaptıktan sonra bir otobüs durağında dinlendi.

Duraktan ayrıldıktan sonra ziynet eşyaları ve 23 bin lirasının bulunduğu çantasını unuttuğunu fark eden G.Y. geri döndüğünde çantayı göremeyince durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen emniyet ekipleri, 3 kişinin bulunduğu otomobilin durağın önüne geldiğini ve bir kişinin çantayı aldığını belirledi.

İstanbul'da oldukları tespit edilerek gözaltına alınan şüpheliler Z.Ç, S.D. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan ziynet eşyaları ve paraları kendisine teslim edilen G.Y. polise teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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