Sakarya'da İranlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da İranlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi

AA

Sakarya'da İranlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, geçen yıl boş arazide cesetleri bulunan karı kocayı öldürdüğü iddia edilen İran uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, önceki celse hastaneye kaldırıldığı için salonda hazır bulunamayan tutuklu sanık A.M. ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin tercüman aracılığıyla kendisine aktarılmasının ardından savunma yapan sanık, kendisine iftira atıldığını, suç işlemediği için imkanı olmasına rağmen yurt dışına kaçmadığını ve emniyete geldiğini söyledi.

Olay tarihinden 6 ay önce maktullerle Türkiye'ye geldiklerini ve İstanbul'da çeşitli yerlerde kaldıklarını anlatan A.M, daha sonra tarımsal alanda planladıkları yatırım projesini değerlendirmek için Sapanca'da kiralanan villada 10 gün kaldıklarını aktardı.

Sanık A.M, villayı teslim ettikten 1 hafta sonra ayrıldığı maktullerden bir daha haber almadığını öne sürerek, proje için sadece kendisinin para getirdiğini, bunun için İranlı tefeciden borç aldığını, ayrıca Kuveytli bir iş adamının da kendisini finanse ettiğini, diğerlerinin ise fikir ve tecrübelerinden yararlandığını söyledi.

Mahkeme heyeti başkanı, İstanbul'dan normalin üzerinde ağırlıkta getirdiği bavulları boş olarak geri götürdüğü, civardaki marketlerden çok sayıda temizlik malzemesi ve çöp poşeti aldığına dair tanıkların ifadeleri ile villa işletmecisinin, sanığın eşini, maktul Asieh Shariatpour'un ismini kullanarak tanıttığı yönündeki beyanını sanığa sordu.

Sanık, bu şekilde bavul taşıma gerçekleştirmediğini, ihtimaller düşünüldüğünde cesetleri İstanbul'daki otelde saklamasının hayatın olağan akışına ters olduğunu ileri sürerek, işletmeciyle hiçbir zaman görüşmediğini ve konuşmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti başkanının, maktullerle villadan ayrıldıktan 5 gün sonra İstanbul'da bir kafede kahve içtiklerini, olayın şüphelilerinden P.M. ile de 4 gün sonra görüştüğünü söyleyen A.M'ye, kiralama hizmetinin bitmesinden 1 gün sonra P.M'nin yurt dışına çıkış kayıtlarının dosyada bulunmasının, beyanlarıyla çeliştiğini belirtmesi üzerine sanık, bunun mümkün olmadığını savundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Müşteki avukatı, sanığın suçtan kaçma yönünde ifade verdiğini savunarak, tutukluluk halinin devamını ve üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Müdafi avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek, tutukluluk halinin kalkması ve eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından 30 Ocak 2023'te cesetlerin bulunduğu arazide keşif yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Bu arada müşteki vekilinin, olayın şüphelilerinden İran uyruklu P.M'nin kırmızı bültenle aranması için talepte bulunduğu öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Sapanca'da 1 Temmuz 2021'de İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour'un cesetlerinin boş arazide parçalanmış halde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinin yanındaki konaklama işletmesinde çift ile kaydı bulunan şüpheli A.M. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Çiftin İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak ilçeye getirildiği belirlenen soruşturma sonucu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cinayetin A.M, P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. tarafından vahşi duygularla iştirak iradesiyle işlendiği kaydedilen iddianamede, dosyaları ayrılan İran uyruklu P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. hakkındaki soruşturmanın Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık A.M'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da yaşlı kadının durakta unuttuğu çantayı alan 3 kişi İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da yaşlı kadının durakta unuttuğu çantayı ...
Sakarya'da yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sakarya'da yangın çıkan binanın çatı katı ...
Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da 63 kilometrelik yolu yeniledi
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da 63 ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, muhtarlarla buluştu
Sakarya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" programı ...
Akyazı'da kalp hastalığı nedeniyle vefat eden 8 aylık bebek defnedildi
YEREL HABERLER Akyazı'da kalp hastalığı nedeniyle vefat eden 8 aylık ...
YERELSEN'in seçimden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısı Sakarya'da yapıldı
YEREL HABERLER YERELSEN'in seçimden sonraki ilk yönetim kurulu ...
Sakarya'nın ikinci Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Sakarya'nın ikinci Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmete ...
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin iki eğlence mekanı mühürlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin iki ...
AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın kuruluş fikrinin oluştuğu Pamukova'daki tren istasyonunu ziyaret etti
YEREL HABERLER AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın kuruluş fikrinin ...
Söğütlü'deki Sosyal Gelişim Merkezi mahalle muhtarlarına tanıtıldı
YEREL HABERLER Söğütlü'deki Sosyal Gelişim Merkezi mahalle ...
Kaynarca'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Kaynarca'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ...
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme ...
Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
Sakarya Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Sakarya'da yayladaki gölette erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da yayladaki gölette erkek cesedi bulundu
Gölette cesedi bulundu 
YEREL HABERLER Gölette cesedi bulundu 
Roman kahramanları ve mekanları okul koridorlarında hayat buluyor
YEREL HABERLER Roman kahramanları ve mekanları okul koridorlarında ...
Akyazı'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Akyazı'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Anaokulu öğrencileri Sakarya'daki köy yaşam merkezlerinde ebru sanatını öğreniyor
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri Sakarya'daki köy yaşam ...
Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
(Görüntülü) KAZADA DEVRİLEN TIR&#039;IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA DEVRİLEN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.