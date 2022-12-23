Sakarya'da İranlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, geçen yıl boş arazide cesetleri bulunan karı kocayı öldürdüğü iddia edilen İran uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, önceki celse hastaneye kaldırıldığı için salonda hazır bulunamayan tutuklu sanık A.M. ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin tercüman aracılığıyla kendisine aktarılmasının ardından savunma yapan sanık, kendisine iftira atıldığını, suç işlemediği için imkanı olmasına rağmen yurt dışına kaçmadığını ve emniyete geldiğini söyledi.

Olay tarihinden 6 ay önce maktullerle Türkiye'ye geldiklerini ve İstanbul'da çeşitli yerlerde kaldıklarını anlatan A.M, daha sonra tarımsal alanda planladıkları yatırım projesini değerlendirmek için Sapanca'da kiralanan villada 10 gün kaldıklarını aktardı.

Sanık A.M, villayı teslim ettikten 1 hafta sonra ayrıldığı maktullerden bir daha haber almadığını öne sürerek, proje için sadece kendisinin para getirdiğini, bunun için İranlı tefeciden borç aldığını, ayrıca Kuveytli bir iş adamının da kendisini finanse ettiğini, diğerlerinin ise fikir ve tecrübelerinden yararlandığını söyledi.

Mahkeme heyeti başkanı, İstanbul'dan normalin üzerinde ağırlıkta getirdiği bavulları boş olarak geri götürdüğü, civardaki marketlerden çok sayıda temizlik malzemesi ve çöp poşeti aldığına dair tanıkların ifadeleri ile villa işletmecisinin, sanığın eşini, maktul Asieh Shariatpour'un ismini kullanarak tanıttığı yönündeki beyanını sanığa sordu.

Sanık, bu şekilde bavul taşıma gerçekleştirmediğini, ihtimaller düşünüldüğünde cesetleri İstanbul'daki otelde saklamasının hayatın olağan akışına ters olduğunu ileri sürerek, işletmeciyle hiçbir zaman görüşmediğini ve konuşmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti başkanının, maktullerle villadan ayrıldıktan 5 gün sonra İstanbul'da bir kafede kahve içtiklerini, olayın şüphelilerinden P.M. ile de 4 gün sonra görüştüğünü söyleyen A.M'ye, kiralama hizmetinin bitmesinden 1 gün sonra P.M'nin yurt dışına çıkış kayıtlarının dosyada bulunmasının, beyanlarıyla çeliştiğini belirtmesi üzerine sanık, bunun mümkün olmadığını savundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Müşteki avukatı, sanığın suçtan kaçma yönünde ifade verdiğini savunarak, tutukluluk halinin devamını ve üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Müdafi avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek, tutukluluk halinin kalkması ve eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından 30 Ocak 2023'te cesetlerin bulunduğu arazide keşif yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Bu arada müşteki vekilinin, olayın şüphelilerinden İran uyruklu P.M'nin kırmızı bültenle aranması için talepte bulunduğu öğrenildi.

- Olayın geçmişi



Sapanca'da 1 Temmuz 2021'de İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour'un cesetlerinin boş arazide parçalanmış halde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinin yanındaki konaklama işletmesinde çift ile kaydı bulunan şüpheli A.M. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Çiftin İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak ilçeye getirildiği belirlenen soruşturma sonucu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cinayetin A.M, P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. tarafından vahşi duygularla iştirak iradesiyle işlendiği kaydedilen iddianamede, dosyaları ayrılan İran uyruklu P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. hakkındaki soruşturmanın Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği belirtilmişti.



İddianamede, sanık A.M'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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