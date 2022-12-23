Sakarya'da Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası başladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda 27 ilden 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, çeşit yaş gruplarından wushucular geçit töreni ve gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, açılışta yaptığı konuşmada, "Avrupa Spor Şehri" unvanına kavuşan Sakarya'da, "Dünya Spor Başkenti" olmak adına ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak çıtayı daha da yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz de kadim medeniyetin temsilcisi Türkiye'nin, bu sporu dünyaya yayacağını dile getirdi.

Akyüz, Türk sporcuların bu sporda elde ettiği başarılardan bahsederek, "Biz wushuda dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız. İnşallah kardeşlerimiz daha çok çalışarak dünya şampiyonalarında nice şampiyonluklar kazanacak." dedi.

Sabah saatlerinde veteran müsabakalarıyla başlayan ve açık el yarışmalarıyla devam eden turnuvanın diğer günlerinde kısa ve uzun silah yarışmaları yapılacak.

Şampiyona, 25 Aralık Pazar günü sona erecek.

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