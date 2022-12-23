Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, çocuk oyunuyla devam etti.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sergilenen ve 2 seanstan oluşan Aslan ile Fare oyunu, minikler tarafından ilgiyle izlendi.

Üç Kafadarlar tiyatro grubunun sergilediği performans, minikler tarafından beğeni topladı.

Yazar Tarık Şerbetçioğlu tarafından yazılan oyunda, çocukların iş birliği ve sosyal sorumluluk anlayışını geliştirmesi, kendini doğru ve etkili ifade edebilme yeteneğini kazanabilmesi ve problem çözme yetisini geliştirmesi gibi birçok eğitici konu ele alınıyor.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Üç Kafadarlar tiyatro grubunca "Hoppala" yetişkin oyunu da tiyatroseverlerle buluştu.

AKM'de gerçekleştirilen komedi türündeki oyunda, bir aile içerisinde gerçekleşen olaylar konu ediliyor.

Usta oyuncular tarafından sergilenen performans, izleyiciler tarafından beğeni topladı.

- Milli sporcular SAÜ öğrencilerine tecrübelerini aktardı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fikir ve Gelecek Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Sıfırdan Zirveye" etkinliğine, milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı katıldı.

Üniversitenin kongre merkezinde düzenlenen programda, milli sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına giden yolda yaşadıkları zorlukları ve tecrübelerini anlattı.

Arapoğlu, 18 yıldır milli sporcu olarak sayısız Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadığını belirtti.

Karate hakkında bilgi veren Arapoğlu, rakibin karşısında daha hızlı ve kontrollü olmak gerektiğini anlatarak, teknik hareket edip sezgilerini kullanmanın başarıya ulaşma yolunda kilit rol oynadığını ifade etti.

Arapoğlu, spora başladığında ilk 5 yıl hiçbir derecesinin olmadığını ancak motivasyonunu yitirmeden ve disiplinini aksatmadan çalışarak dereceler almaya başladığını aktardı.

Onbaşı da jimnastiğe başladığında yaşadığı bazı imkansızlıkları anlattı.

Aile desteğini sürekli olarak arkasında hissettiğini vurgulayan Onbaşı, Türkiye şampiyonasına hazırlandığı günlerde takımında iki erkek ve kendisinin bulunduğunu, takımın üzerine kurduğu baskıyı sürekli hissettiğini ve bu durumu motivasyona çevirerek çalıştığını dile getirdi.

Onbaşı, Türkiye şampiyonu olduğunu böylece jimnastiğe çok daha güçlü bağlandığını ve bu işi yapabileceğine olan inancının oluştuğunu kaydetti.

- Yeni yatırımlar için hazırlıklar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2023 öncesi yeni yatırım ve projelerin ele alındığı toplantıya katıldı.

Afet Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Yüce, 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana kent genelinde altyapı ve üstyapıda önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Yeni yılda yeni projeleri hayata geçirerek şehrimizin kalkınması için adımlar atmaya devam edeceğiz. Mona Roza Gül Bahçesi ve festival alanı projemiz ile şehrimize yeni bir sosyal donatı alanı kazandıracağız. Bünyemize alarak harika bir görünüme kavuşturduğumuz İl Ormanı Tabiat Parkı'mızda vatandaşlarımızın soluk almak, yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayacak bir kır kahvesini hayata geçireceğiz. Doğa Eğitim Merkezi projemizle çocuklarımıza ve gençlerimize küçük yaştan itibaren doğayı sevdireceğiz. Yine aynı düşünceyle çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik Masal Park'ını şehrimize kazandıracağız. İnşallah 2023 yılında birçok projeyi, yatırımı hayata geçirecek şehrimizin gelişimine ivme kazandıracağız."

Toplantıya, Genel Sekreter yardımcıları Bedrullah Erçin ile Ali Oktar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Kenan Şahin ve proje danışmanları katıldı.

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