Söğütlü Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ocak'tan Belediye Başkanı Özten'e ziyaret

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Salih Zeki Ocak, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i makamında ziyaret etti.

Ocak, ziyarette yürüttükleri çalışmalar hakkında Özten'e bilgi verdi.

İlçede sigortalıların ve emeklilerin işlerinin bekletilmeden yapıldığını belirten Ocak, "Bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın belediyenin zemin katındaki müdürlüğümüze gelmelerini bekliyoruz." dedi.

Özten de Ocak'a ziyareti ve verdiği bilgiler için teşekkür ederek, "Belediye olarak yapacağınız tüm çalışmalarınıza destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.





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