Anadolu Otoyolu'nda yanan araçtaki hayvanlar kurtarıldı

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde seyir halindeyken alev alan araçtaki koyun ve keçiler kurtarıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde Fırat K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araçta yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, emniyet şeridine çektiği araçtan indi.

Araçtaki 2 koyun ve 2 keçi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

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