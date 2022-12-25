Köy yaşam merkezlerinde ürettikleri kıyafetlerle gelir elde ediyorlar

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 5 köy yaşam merkezinde açılan giyim kursuna katılan kadınlar, piyasanın yarı fiyatına diktikleri kıyafetleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Arifiye'de kullanılmayan 5 eski köy okulu binası, kadınlara eğitim ve çeşitli kursların verildiği köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

Buralarda açılan giyim kurslarına katılan kadınlar, Arifiye Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden mont, kaban, çocuk elbiseleri, sweat, eşofman gibi çeşitli kıyafetler dikmeyi öğrendi.

Kursiyerlerden bazıları piyasanın yarı fiyatına üretilen bu kıyafetleri yakın çevresine ya da sosyal medya aracılığıyla satarak gelir de elde ediyor.

- "Mezun öğrencilerimiz kendi atölyelerini kuruyor"

Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Şafak Çam, AA muhabirine, bu yıl piyasalardaki dalgalanmalardan dolayı giyim kurslarına talebin çok fazla olduğunu anlattı.

Talep çok olduğu için yeni kurs merkezleri açtıklarını ifade eden Çam, "Sakarya'da salı ve çarşamba pazarlarının kurulması bizim için büyük avantaj; kursiyerlerimiz ürün malzemelerini bu pazardan temin ediyor." dedi.

Çam, kursiyerlerin kıyafetleri ailelerine dikmenin yanı sıra ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu belirterek, kadınların bu kurslar sayesinde kendilerine olan güvenlerinin de arttığını kaydetti.

Usta öğretici Esra Bayram da "1000 lira olan mont veya kabanı burada kursiyerlerimiz pazardan aldıkları malzemelerle yarı fiyatına üretiyor. Kadınlarımız el becerilerini bu işe kattıkları için evlerinde üretim yapıyor, ailesine dikiyor, ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Köy yaşam merkezlerinden mezun olan öğrencilerimiz, daha sonra kendi atölyelerini kuruyor." şeklinde konuştu.

- "1000'e satılan montu 250 liraya imal ediyoruz"

Kursiyerlerden Hatice Uğur ise giysiler çok pahalı olduğu için tekstil işine girdiğini belirterek, "Piyasada 1000 liraya satılan bir montu kumaş pazarından malzemelerini alarak 250 liraya imal ediyoruz. 4 çocuğumu giydirirsem bu da bana büyük avantaj sağlıyor ve ekonomik olarak beni o zaman pek etkilemiyor." dedi.

Mont, kaban, eşofman ve çocuklara okul kıyafetleri diktiğini anlatan Yasemin Çalış da köy yaşam merkezlerinin kendileri için çok büyük imkan olduğunu söyledi.

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