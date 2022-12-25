Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sapanca-Adapazarı yolunda N.M. idaresindeki 54 KG 490 SUV tipi araç, E.Ç'nin kullandığı 34 TV 3370 plakalı otomobil ve A.B. yönetimindeki 54 DG 4377 plakalı hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan SUV tipi araç, kaldırımdaki tabelaya çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler N.M. ve A.B. ile araçlardaki S.B, G.Ç, H.Ç, M.Ç, Ü.G.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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