Sakaryaspor Taraftarlar Derneği açıldı

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SAKARYA (AA) - Adapazarı ilçesinde Sakaryaspor Taraftarlar Derneği hizmete açıldı.



Orta Mahalle'de düzenlenen törende açılış metni okundu, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç ve Sakaryaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Şen ile diğer protokol üyeleri konuşma yaptı.



Daha sonra açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, dernek binasını gezdi.



Törene, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Sakarya Voleybol Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Erkal Etçioğlu ve Sakaryaspor taraftarları katıldı.



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