Suudi Arabistan merkezli turizm şirketinden Sakarya'ya ziyaret

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Suudi Arabistan merkezli turizm şirketinin yöneticilerini kentte ağırladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "turizm alanı" ilan edilerek Resmi Gazete'de yayımlanan Karapürçek ilçesindeki jeotermal kaynağın bulunduğu bölge, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekti.



Sakarya'nın, İstanbul ile Ankara'ya yakınlığı ve kolay ulaşım imkanının olması, turizm sektörüne yatırım yapacak olanların dikkatini çekiyor. Bu kapsamda kente gelen Suudi Arabistan merkezli turizm şirketinin CEO'su Ziad Albassam ve iş ortağı Umut Emirler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya geldi.



Büyükşehir bürokratlarının da yer aldığı buluşmada, Karapürçek'teki jeotermal kaynağın yer aldığı bölgede hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



Proje tanıtımı sonrası bölgede saha araştırması yapmak için Başkan Yüce ve yatırımcılar Karapürçek'teki proje alanını ziyaret etti. Saha araştırmasına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Karapürçek Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş ve Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım da katıldı.



Proje alanında incelemelerde bulunan heyet, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni de gezdi.



Yüce, saha araştırmalarından sonra yaptığı açıklamada, Sakarya'nın her geçen gün güzelleşmeye ve yatırımcı çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Sakarya'nın yatırım için en uygun şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:



"Şehrimiz gerek konumu gerek iş gücü gerekse de nüfusu, pazar yakınlığı, altyapısı, iklimi ve potansiyeliyle yatırımcılar için doğru adres ve güvenli limandır. Şehrimiz yaşanan son gelişmelerden sonra yatırımcıların gözdesi haline geldi. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 'turizm alanı' ilan edilen Karapürçek'teki jeotermal kaynağın yer aldığı bölge, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekti. İnşallah gelecekte Karapürçek ilçemiz bu alanda gerçekleştirilecek projelerle çok büyük turizm merkezi haline gelecektir."



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