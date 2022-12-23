Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde, 20 Aralık'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan İbrahim Türer'in (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler ilçesinde saklandığı ikamette gözaltına alınan şüpheli B.M'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen B.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.