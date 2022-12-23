Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

MTV ne kadar oldu?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde, 20 Aralık'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan İbrahim Türer'in (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler ilçesinde saklandığı ikamette gözaltına alınan şüpheli B.M'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.