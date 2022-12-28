Sakarya'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kocaali ilçesi Açmabaşı Mahallesi'ne, kurt sürüsü indi.



Yol kenarında ilerleyen 4 kurt, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kurtların gece saatlerinde yolda ilerlemesi yer alıyor.

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