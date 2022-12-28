Söğütlü'de zabıta ekiplerinden market denetimi

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Zabıta amiri Ceyhun Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, ilçedeki marketlerde raflardaki ürünleri yerinde etiketleriyle fotoğrafladıklarını belirterek, "Daha sonra kasa fişleriyle karşılaştırıyoruz. Eksik bir şey çıkarsa gerekli yasal işlemlerimizi de yapıyoruz. Belediye Zabıta Müdürlüğümüze vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



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