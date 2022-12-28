SUBÜ öğrencilerinden Akyazı'da kitap bağışı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kitap Topluluğu öğrencileri, Akyazı Yörükler İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklarla bir araya gelerek kitap bağışında bulundu.

SUBÜ Kitap Topluluğu öğrencilerince, üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Akyazı Yörükler İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklara yönelik kitap bağışı etkinliği düzenlendi.

İlkokul öğrencilerine kitap hediye eden üniversite öğrencileri, çocuklarla tek tek ilgilenerek oyunlar oynadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.