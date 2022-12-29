Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı.

D-100 karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ABP 332 plakalı tır, polisin "dur" ihtarına uymayarak Akyazı gişelerinden Anadolu Otoyolu'na girdi.

Tır, otoyolun Hendek mevkisinde tekrar D-100'e girerek Sakarya istikametine doğru kaçmaya devam etti.

Uzun süren kovalamacanın ardından Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa ışıkları mevkisinde durdurulan tır, bu sırada bir polis otosuna çarptı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis otosuna çarpan tırın muayenesinin olmadığı ve gözaltına alınan sürücüsünün de ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Lastiklerinin patlak olduğu öğrenilen tırda narkotik polisi de arama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.