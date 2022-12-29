Sakarya'da eğlence mekanlarında yılbaşı öncesi denetim

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da polis, Büyükşehir Belediyesi zabıta, sağlık, tarım il müdürlüğü ve maliye ekiplerinin katılımıyla yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurulan komisyon çerçevesinde zabıta, maliye, sağlık ve tarım il müdürlüğü personelinin katımıyla kent genelinde eş zamanlı denetim yaptı.

Yaklaşık 20 eğlence mekanında 200 personelin görev aldığı denetimlerde dolandırıcılıktan aranan 1 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 1 zanlı yakalandı.

Denetimlerde, evrak eksikliği, sigortasız işçi çalıştırmak ve kapalı alanda sigara yasağı ihlali nedeniyle toplam 100 bin lira idari ceza parası kesildi.

Kontrollerin yılbaşına kadar devam edeceği öğrenildi.

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