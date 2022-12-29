Sakarya İl Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kutlu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kutlu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı Nine ve Muciddin Amca" ve spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karelerine oy verdi.





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