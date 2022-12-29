Sakarya Emniyet Müdürü Doğuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Anadolu Ajansı tarafından (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğuş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece Uçuşu" başlıklı fotoğrafını oylayan Doğuş, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafları için oyunu kullandı.

Oylamadaki karelerin birbirinden değerli olduğunu dile getiren Doğuş, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Doğuş, fotoğrafları tek tek incelediğini ve seçmekte zorlandığını belirterek, başarı ve özveriyle görev yapan tüm AA çalışanlarına başarı diledi.



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