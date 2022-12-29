Sakarya'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Selda Dural, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve diğer yetkililer katıldı.

İlgili kurum ve kuruluşlar, yılbaşı öncesi ve süresince sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar ve hazırlıklarla ilgili brifing verdi.



Ek tedbirlerin ele alındığı toplantıda, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda yılbaşı güvenlik tedbirlerine yönelik bazı kararlar alındı.



Toplantıya ilişkin konuşan Kaldırım, kent genelinde vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yeni yıla girebilmeleri, sağlık, asayiş ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Kaldırım, şunları kaydetti:



"2023 yılının ülkemize, milletimize ve Sakarya'mıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Valiliğimiz koordinasyonunda ilimizde yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrasında, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile diğer birimlerin sorumluluk alanlarında herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına çalışmaları ve tedbirleri değerlendirdik. Zaten trafikten asayişe, sağlıktan yerel hizmetlere ihtiyaç duyulan her alanda şehrin her noktasında ekiplerimiz sahada olacaklar. Cadde, sokak, alışveriş merkezleri, meydan, alan gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabileceği yerlerde de yine güvenlik önlemlerini gözden geçirerek gerekli tedbirleri aldık."



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