Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında eski Kuzuluk Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, 7 sanığın "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz alan taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde 23 Haziran 2017'de, serinlemek için eğlence havuzuna giren Gökay Yıldırımgeç elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk de suya girmiş, 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D, 19 Haziran 2018'deki duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin ise kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçunu işlediği belirtiliyor.

O dönem Kuzuluk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılama dosyasıyla birleştirilmişti.

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