Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Köse, AA foto muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başsavcı Köse, haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", çevre-yaşam kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Ölüm kalım anı", spor kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



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